ورأى بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، أن قمة الناتو هذا الأسبوع فرصة لطمأنة الحلفاء الذين ظلوا قلقين لمدة أسبوعين بشأن قدراته بعد أول أداء له في المناظرة ضد دونالد ترامب.

خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومؤتمر صحفي استمر لمدة ساعة تقريبًا، تحدث بثقة عن مجموعة من القضايا المعقدة بدءًا من قانون الضرائب والسياسة التجارية وحتى روسيا والحرب بين إسرائيل وحماس.

زلتان متتاليتان

ولكن مع عدم وجود هامش للخطأ تقريبًا، أخطأ بايدن في اعتبار اثنين من أكبر حلفائه أعظم أعدائه.

أثار الرئيس شهقات وسخرية فورية على الإنترنت عندما قدم زيلينسكي عن طريق الخطأ على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حدث أقيم في وقت متأخر من بعد الظهر. ثم، في افتتاح المؤتمر الصحفي، تخبط في سؤال حول نائبة الرئيس كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وكان الهدف من المؤتمر الصحفي المنفرد، وهو الأول لبايدن هذا العام، هو إظهار أنه يتمتع بالقدرة على التحمل والمهارة لطرح قضية أمام الناخبين بضرورة انتخابه على ترامب في نوفمبر.

وقال حلفاؤه المخلصون إنهم ابتهجوا عندما تلقى أسئلة من 11 صحفيا وأظهر تواضعا أكبر مما أظهره في الأيام الأخيرة بشأن الطريق السياسي الصعب الذي ينتظره.

وقال بايدن: "أنا مصمم على الترشح، لكن أعتقد أنه من المهم أن أهدئ المخاوف".

تهدئة المخاوف تثير الاضطراب

لكن مع تعليق المشاهدين على كل كلمة يقولها، أشارت الدلائل المبكرة إلى أن أداء بايدن لم يكن كافياً لتخفيف الاضطرابات داخل الحزب التي اندلعت بعد مناظرته ضد ترامب.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي مباشرة، انضم ما لا يقل عن 3 أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب، بما في ذلك النائب جيم هايمز، العضو الأعلى من حزبه في لجنة الاستخبارات، إلى القائمة المتزايدة من المشرعين الذين يطالبون بايدن بالتنحي.

وقال أحد أعضاء وفد الناتو، بعد المؤتمر الصحفي، إن زعيم بلاده لا يعتقد أن بايدن قادر على النجاة من الأزمة التي تستهلك رئاسته، على الرغم من أن القمة في واشنطن حظيت بإشادة عامة من قبل المشاركين بسبب مضمونها.

فرصة ترامب للسخرية

بالنسبة لترامب وحلفائه، الذين يريدون بقاء بايدن في السباق، كان هناك ما يكفي من المواد للسخرية، حيث استغل ترامب بسعادة أن يخطئ بايدن في اعتبار هاريس هي سلفه، ونشر على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به أن بايدن قام "بعمل رائع".

وعندما سُئل في نهاية المؤتمر الصحفي عن رده على ملاحظة ترامب لتقلبه، أشار بايدن إلى أن منافسه قال أشياء أسوأ بكثير. وقال: "استمعوا إليه"..

بايدن وإنهاء المهمة

ورفض بايدن الدعوات التي تطالبه بالتنحي والتي أثارها العديد من المراسلين، قائلا إنه "أفضل شخص مؤهل للقيام بهذه المهمة".

لن يسلم لواء الحزب إلى ديمقراطي آخر "لأن هناك الكثير على المحك"، وأضاف "يجب أن أنهي هذه المهمة".

ولكن في إحدى المرات الأولى من رئاسته، اعترف بأن "هناك أشخاصًا آخرين يمكنهم التغلب على ترامب أيضًا". وفي حين قال إنه لا يزال ملتزما بالترشح، إلا أنه ألمح بأنه قد يعيد النظر إذا "عادوا وقالوا إنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الفوز".

وقلل بايدن بعد ذلك من أخطائه اللفظية، مشيرًا إلى زعماء العالم الذين أشادوا بمؤتمر الناتو باعتباره ناجحًا.

ومع ذلك، حتى بايدن أقر بأنه قد لا يتمكن أبدًا من طمأنة الأميركيين بشكل كامل بشأن كفاءته عندما سئل عما إذا كان سيخضع لاختبار عصبي جديد.

وقال بايدن: "مهما فعلت، لن يكون أحد راضيا"، وأضاف "أنا لست في هذا من أجل إرثي.. أنا هنا لإكمال المهمة التي بدأتها".