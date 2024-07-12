وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل كانت في بعض الأحيان أقل تعاونا"، مضيفا أن هناك أشياء كثيرة كان يتمنى لو تمكن من إقناع الإسرائيليين بفعلها، بحسب ما ذكرت رويترز.

لكن بايدن أعاد التأكيد مجددا على أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن هناك استياء متزايدا تجاه الحركة التي تخوض حربا ضد إسرائيل.

وعبر بايدن عن خيبة أمله إزاء عدم نجاح بعض خطواته في غزة، وساق على ذلك مثالا بالوقف المخطط له للرصيف البحري للمساعدات الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة. وقال "كنت آمل أن يكون هذا أكثر نجاحا".

يجب وقف الحرب الآن

وحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال الرئيس الأميركي إن هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل وحركة حماس قبلتا بالإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل".

وقال بايدن "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، مضيفا "في اليوم التالي بغزة يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي" بمجرد انتهاء الحرب ضد مسلحي حماس.

وقبلت حركة حماس بجزء رئيسي من المقترح الأميركي، وأسقطت مطلبا بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل التوقيع على الاتفاق.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الاتفاق يجب ألا يمنع إسرائيل من استئناف القتال حتى تحقيق أهدافها. وكان قد تعهد في بداية الحرب بالقضاء على حماس.