وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة مسلحي حماس في غزة لكن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب".

وعبر عن دعمه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي الخميس: "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل".

ومضى يقول "هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن".

وقال الرئيس الأميركي: "هناك أشياء كثيرة كنت أتمنى لو تمكنت من إقناع الإسرائيليين بفعلها".