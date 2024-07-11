وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الناتو الذي يختتم قمته في واشنطن الخميس أصبح الآن "منخرطا بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا".

وأضاف أن خطط الناتو لقبول أوكرانيا مرتبطة بالرغبة في هزيمة روسيا، وأن تصرفات الناتو ستتطلب اتخاذ إجراءات فعالة من جانب روسيا لمواجهة الحلف.

واعتبر بيسكوف، أن الناتو قد أظهر مرة أخرى "بشكل بارز للغاية" على جوهر تحالف المواجهة.

وتابع "نحن مضطرون لتحليل القرارات التي اتخذت في قمة واشنطن الأربعاء، والمناقشات التي جرت، ولتحليل نص الإعلان الذي تم تبنيه بدقة".

وأضاف "هذا تهديد خطر جدا للأمن القومي سيجبرنا على اتخاذ إجراءات مدروسة ومنسّقة وفعالة لاحتواء الناتو"، من دون تقديم تفاصيل حول موعد تنفيذها ولا طبيعتها.

وأكد بيسكوف "نحن نلاحظ أن خصومنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة ليسوا مناصرين للحوار. وبالنظر إلى الوثائق المعتمدة في قمة الناتو، فهم ليسوا مناصرين للسلام"، وفقا لفرانس برس.وت

ابع أن "هذا التحالف هو أداة للمواجهة وليس للسلام والأمن".

والأربعاء، عزّز حلف شمال الأطلسي دعمه لأوكرانيا بالتزامات عسكرية ومالية، كما أعلن أن أوكرانيا تسير في "مسار لا رجعة فيه" نحو الانضمام إلى الناتو.

وقال بيسكوف "منذ البداية قلنا إن توسع الناتو إلى أوكرانيا يشكل تهديدا غير مقبول بالنسبة إلينا.. نحن نرى أن الناتو يتبنى وثيقة تفيد بأن أوكرانيا ستنضم بالتأكيد إلى الناتو".

دعم الناتو لأوكرانيا

وذكرت مسودة بيان مشترك المرتقبة لقمة حلف شمال الأطلسي، أن أعضائه يستعدون لدعم أوكرانيا "في مسارها الذي لا رجعة فيه" نحو الإندماج الكامل في الحلف.

ويعقد الدول الأعضاء في الحلف العزم على تزويد أوكرانيا بتمويل قيمته 40 مليار يورو كحد أدنى خلال العام المقبل، إلى جانب إنشاء آليات لتنظيم عملية تزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري وتدريب قواتها.

وأضافت المسودة، أن الحلفاء سيتعهدون بدعم أوكرانيا في مسارها نحو الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

وسيوجه الحلف دعوة إلى أوكرانيا بالانضمام بمجرد موافقة جميع الأعضاء واستيفاء كافة الشروط.

تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" الموعود بها الى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا.

وقال بلينكن خلال قمة للناتو "يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات +إف-16+ من الدنمارك وهولندا".

كما أعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار خلال القمة أن أوسلو ستبدأ هذا العام بإرسال ست مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" لأوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بطائرات غربية متقدّمة. وأعطى الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس الماضي الضوء الأخضر لإرسال طائرات "إف-16" أميركية الصنع إلى كييف رغم مخاوف سابقة بشأن المدة التي ستحتاج اليها كييف للتدريب على الطائرات.

ولفت بلينكن إلى أن إرسال الطائرات يجب أن يكون إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا "يوجّه ذلك ذهن فلاديمير بوتين نحو التركيز على أنه لن يصمد بعد أوكرانيا ولن يصمد بعدنا، وفي حال استمراره سيتعمّق الضرر الذي سيستمر في إلحاقه بروسيا ومصالحها".

وتابع "إن أسرع طريقة للوصول إلى السلام هو عبر أوكرانيا قوية".