وقالت الوزارة في بيان لها: "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".

وذكر محافظ موسكو سيرغي سوبيانين في حسابه على منصة "تلغرام" أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو، بمقاطعة موسكو، بينما كانت تحلق في الأجواء لاستهداف مدينة موسكو.

ونشر ناشطون لحظة إسقاط الدفاعات الجوية الروسية للطائرة المسيرة في ستوبينو حيث جرى التصدي في الساعة 04:50 فجر اليوم الخميس، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف سوبيانين: "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أية أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة. ويعمل مختصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".