تفصيلا، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قال إنه أحبط هجوما استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في مورمانسك واعتقل عميلا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن الروسي أنه في مارس 2024، تواصل ضابط مخابرات أوكراني مع مواطن روسي من مواليد عام 2000، وهو يعمل على متن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف"، وقدم نفسه باسم "أوليغ".

وأشار البيان إلى أنه باللجوء إلى أساليب "التأثير النفسي" من الوعود بضمان السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة وتلقي مكافآت كبيرة وصولا إلى التهديدات بالملاحقة الجنائية بعد تلفيق تهمة له بتمويل القوات الأوكرانية، أقنع العميل هذا الجندي بارتكاب هجوم إرهابي على السفينة الحربية.

مخطط لاغتيال 3 قادة عسكريين

واليوم الأربعاء أيضا، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط "مخطط هجوم إرهابي من استخبارات كييف وكان ينوي اغتيال 3 قادة عسكريين روس من الدفاع الروسية" في العاصمة موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إن المخابرات الأوكرانية "حاولت ارتكاب عمل إرهابي يستهدف اغتيال 3 ضباط رفيعي المستوى" من وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت إلى أن في إطار الإعداد لتنفيذ المخطط الإرهابي، تم اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1994، وقام بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية بتجهيز 3 طرود بريدية مفخخة بمواد شديدة الانفجار كي يجري تسليمها كهدايا عبر خدمة البريد السريع إلى عناوين إقامة هؤلاء الضباط الروس.

محاولة اختطاف قاذفة استراتيجية

وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تي يو-22 إم 3" إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز تابعة للقوات المسلحة الروسية.

وأوضح أن الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وذلك مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا.