وقالت الوكالة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي: "السفينة الحربية سهند، التي كانت قد أعيد توازنها على الماء بصعوبة كبيرة الاثنين، غارقة الآن بعد انقطاع الحبل الذي كان يربطها".

وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت يوم الأحد إن السفينة انقلبت أثناء إجراء إصلاحات بها على رصيف بالميناء بسبب تسرب مياه، وإن جهودا كانت جارية لإعادة توازنها.

وجرى إطلاق السفينة الحربية إيرانية الصنع، التي يصعب على الرادارات رصدها، لأول مرة في 2018، وتقول وسائل إعلام محلية إنها مجهزة بسطح طيران للطائرات الهليكوبتر وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ أرض أرض وأرض جو، وقدرات حرب إلكترونية.

وأسست إيران قطاعا ضخما لصناعة الأسلحة محليا في مواجهة العقوبات الدولية، والحظر الذي منعها من استيراد الكثير من الأسلحة.

وأطلقت أول مدمرة محلية الصنع عام 2010 في إطار برنامج لتحديث معداتها البحرية، التي يعود تاريخها إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، ومعظمها أميركي الصنع.

وفي 2021، غرقت السفينة البحرية الإيرانية "خرج" بعد أن اشتعلت فيها نيران في خليج عمان خلال مهمة تدريبية، من دون وقوع إصابات.