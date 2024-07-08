وقالت ليزا أسيفيدو الناطقة باسم إيمهوف في بيان إن الرجل الثاني: "تلقى جرعات اللقاح كاملة بالإضافة إلى 3 جرعات معززة" وإنه "لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي ويواصل العمل عن بعد، ويبقى بعيدا عن الآخرين في المنزل".

وأضافت أسيفيدو أن كمالا هاريس خضعت لفحص فيروس كورونا السبت "من باب الحذر الزائد" وكانت النتيجة سلبية.

من المقرر أن تشارك في حملة انتخابية في لاس فيغاس للدعوة لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء.

وسبق أن أصيب إيمهوف بكوفيد في مارس 2022، وجاءت نتائج اختبارات كمالا للفيروس إيجابية في الشهر التالي.

وأصيب بايدن نفسه بفيروس كورونا في يوليو عام 2022، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية مع أعراض طفيفة بعد أكثر من 3 أيام بقليل من السماح له بالخروج من عزل فيروس كورونا- في حالة نادرة من "التعافي" بعد تلقي عقار مضاد للفيروسات.