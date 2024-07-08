وأسعد فوز تحالف اليسار الفرنسي المهاجرين وأغضب اليمين المتطرف الذي تراجع إلى المركز الثالث.

ولم يكتف تحالف الأحزاب اليسارية الجديد بمقاومة فوز اليمين المتطرف بالمرتبة الأولى واجتياح الجمعية الوطنية، بل انتصر وتصدر ليصبح القوة السياسية الرائدة في البلاد.

ومن دون أغلبية طالب تحالف اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" بحقه في الحكم وأكد على تمسكه ببرنامجه الانتخابي دون تراجع عن أي من نقاطه.

فوز عكس التيار

تشير تقديرات لاستطلاعات رأي فوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577.

ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.

أما حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.

فوز اليسار لم يكن متوقعا في صفوف المحللين أو استطلاعات الرأي التي مالت كفتها إلى اليمين المتطرف، وهذا ما أكده المحلل السياسي، رامي الخليفة لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "هذا الفوز كان مفاجأة كبيرة للغاية، خصوصا أن اليمين المتطرف تقدم في الانتخابات الأوروبية وكذلك في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا. وبالتالي، كل التقديرات كانت تشير إلى حصوله على أغلبية نسبية".

وأضاف: "اليسار حقق نتيجة تعاكس السياق العام الأوروبي بتقدم اليمين المتطرف في إيطاليا، النمسا وهولندا وحتى في ألمانيا. ما قام به اليسار خلال الأسبوعين الماضيين كان أمرا استثنائيا، إذ أنه وحّد الأحزاب الأربعة (الاشتراكية والشيوعية والخضر وفرنسا الأبية). ونظر إليه الفرنسيون بتقدير وتعبير عن المسؤولية عندما أعلن بسرعة كبيرة عن سحب مرشحيه الذين جاءوا في المركز الثالث في الجولة الأولى لصالح المعسكر الرئاسي وذلك لعرقلة تقدم حزب الجبهة الوطنية".

فوز لقيم الجمهورية

يرى المحلل السياسي، نيكولا تنزر، أن "تفوق اليسار بقدر ما أنه كان مستبعدا بقدر ما منح إحساسا بالراحة لأن قيم الجمهورية الفرنسية هي من فازت".

وأوضح تنزر في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "لقد تعبأ الفرنسيون وأدوا واجب الاقتراع وحققوا نسبة مشاركة لم تسجل منذ عام 1981 ليبعثوا رسالة واحدة مفادها أنهم لا يريدون اليمين المتطرف".

وتابع قائلا: "في الحقيقة، لم يفز أي حزب بشكل كامل. لهذا يجب تقديم بعض التنازلات والسعي للتحالفات لتجنب أي شلل حكومي".

فوز يمنح الأمان

يبدو أن تفوق تكتل اليسار أدخل الطمأنينة في قلوب المهاجرين العرب الذين تخوفوا بشكل كبير من وصول اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تضييق الخناق على المهاجرين بأغلبية إلى البرلمان الفرنسي.

خوف دفع الكثير منهم، الحاصلين على الجنسية الفرنسية، إلى التوجه مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم للوقوف سدا أمام التهديد اليميني المتطرف.

وتمنى البعض الأخر أن تتحقق "المعجزات" و"ينتصر اليسار" كما قال (ياسين، ف)، مغربي ثلاثيني مقيم في مدينة ليل الفرنسية منذ ست سنوات ويعمل في مجال التمريض: "لا أظن أنه داخل الاتحاد نفسه، اعتقد أحد حقا أن النصر ممكن. ففي نهاية الجولة الأولى، حصل اليمين المتطرف على وعود بأغلبية نسبية، إن لم تكن مطلقة".

وأشار ياسين إلى أنه "اليوم أكد الفرنسيون أنهم لا يريدون برنامجا كل هدفه هو طرد المهاجرين وكأنهم سبب مشاكلهم الأساسية التي تمس حياتهم اليومية، ومنحوا الفرصة لليسار الذي التزم ببرنامجه الانتخابي رغم كل الانتقادات التي طالته بسبب دعمه للمهاجرين".

ومن ضمن الإجراءات التي يعتمدها اليسار في برنامجه:

- إلغاء قانون "اللجوء والهجرة": تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات، وتنظيم العمال والطلاب وأولياء أمور أطفال المدارس وإنشاء تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات كتصريح إقامة مرجعي.

- يريد أيضا مراجعة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي لضمان "استقبال كريم للمهاجرين".

- ضمان الحقوق الكاملة للأطفال المولودين في فرنسا: يهدف البرنامج أيضا إلى تسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.

- إنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر: سيتم إنشاء هذه الوكالة دعما لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

- إدراج حالة "نازح بسبب المناخ".

- ضمان الحصول على المساعدة الطبية الحكومية: يسمح هذا النظام للأجانب الموجودين في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية بالاستفادة من إمكانية الحصول على الرعاية.