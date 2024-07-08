وأضافت لوبن في تعليقها على نتائج الجولة الثاينة من الانتخابات التشريعية أن "إيمانيول ماكرون تسبب بما وصلنا ليه في فرنسا بتقدم "اليسار المتطرف".

وتابعت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي أن "موجة الدعم لنا آخذة في الارتفاع وما جرى اجل انتصارنا فقط".

وأظهرت توقعات استطلاعات الرأي المستندة إلى النتائج الأولية أن حزب التجمع الوطني يأتي في المركز الثالث خلف ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ومعسكر ماكرون الوسطي، على الرغم من أن حزب التجمع الوطني كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم الأحد.

ومع ذلك، قالت لوبان إن حزبها خسر فقط بسبب التصويت التكتيكي بين ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون.

وتضع هذه النتائج تحالف الجبهة الشعبية على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.