وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، توافد الآلاف من الفرنسيين على ساحة الجمهورية وسط باريس، حاملين الأعلام الفرنسية إلى جانب أعلام دول أخرى للاحتفال بتقدم ائتلاف اليسار في الانتخابات التشريعية.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تجمع الفرنسين في ساحة ستالينغراد في باريس، حيث ظهر جان لوك ميلينشون زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي، وهو يلوح للمؤيدين.

وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا، تصدر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على أقصى اليمين، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويقدر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.

وتعليقا على النتائج قال ميلونشون، إن على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.

وأضاف ميلونشون الذي دعا إلى رحيل رئيس الوزراء أن على "ماكرون يجب عليه الاعتراف بالهزيمة دون محاولة الالتفاف"، مضيفاً أن "هزيمة ماكرون مؤكدة بشكل واضح".