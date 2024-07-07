وذكرت شبكة "سي إن إن" أن جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) استدعى أعضاء اللجنة، في ظل تزايد أعداد الديمقراطيين الذين يحثون بايدن على إعادة النظر في حملة إعادة انتخابه، حيث ذهب البعض إلى حد مطالبته بالتنحي.

من جهتة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" أن السناتور الديمقراطي مارك وارنر يسعى أيضا لعقد اجتماع يوم الإثنين، يشمل عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لبحث مستقبل بايدن.

وأوضح أن العشرات من أعضاء الكونغرس يقتربون من إطلاق تصريحات علنية أو التوقيع على رسائل تطالب بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة.

وأكد نواب في الحزب الديمقراطي أن لدى كبار المانحين مخاوف جدية بشأن قدرات بايدن على تولي منصب الرئاسة.

وحسب الموقع فإنه إذا وافق بايدن على نائبته كاملا هاريس كمرشحة، فستحتاج إلى وقت لتكثيف جهودها واختيار رفيق لها، وإذا لم يقم بالترشيح، فسيكون هناك تسابق بين حكام الولايات والديمقراطيين الطموحين لمحاولة الفوز بالترشيح في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو في منتصف أغسطس.

ويعاني البيت الأبيض من تداعيات أداء بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، مما جدد التساؤلات حول لياقته العقلية وقدرته على الفوز بولاية أخرى.

وقال بايدن الجمعة، إنه "يستبعد تماما" الخروج من سباق 2024 وأكد في مقابلة مع شبكة "ABC News" أنه قادر على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.