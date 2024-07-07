وأبلغ ستارمر نتنياهو بضرورة التحلي بالحذر فيما يتعلق بالأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل، مشدداً على أهمية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وأكد التزامه بمواصلة التعاون الحيوي بين بريطانيا وإسرائيل لردع التهديدات.

وقال ستارمر: "إن الوضع على الحدود الشمالية مع إسرائيل مقلق للغاية، ومن الضروري أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".

وأضاف: "من المهم أيضاً ضمان توافر الظروف الطويلة الأمد لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية".

محادثات مع عباس

وفي حديثه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدد ستارمر الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن الاعتراف بالدولة هو "حق للفلسطينيين لا يمكن إنكاره".

وأطلع عباس على أولوياته العاجلة، بما في ذلك ضمان وقف إطلاق النار وعودة الرهائن وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

وقال: "إن سياسته طويلة الأمد بشأن الاعتراف بالمساهمة في عملية السلام لم تتغير، وهذا حق للفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره".