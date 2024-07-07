ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من أغسطس" على أن "يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة"، وفقا لفرانس برس.

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، رسمياً.

غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم فيها على عاتق المرشد، الذي يُعتبر رأس الدولة.

أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد.

فاز الاصلاحي بزشكيان، البالغ من العمر 69 عامًا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49.8%، حيث حصل بزشكيان على 53.6% من الأصوات فيما حصل منافسه على 44.3%، من أصل نحو 30 مليون صوت.