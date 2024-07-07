وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه "خلال الفترة بين الساعة 21:15 والساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وبحسب وكالة رويترز، فقد قال الجيش الروسي ومسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في كلا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وقال أليكسي سميرنوف حاكم كورسك، الواقعة نحو الشمال الغربي، إن 7 طائرات أوكرانية مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو 10 قرى خلال اليوم.