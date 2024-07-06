وقال بزشكيان إنه لم يكن هنا لولا "حكمة المرشد الأعلى علي خامنئي"، مشيدا بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات.

وتعهد الرئيس الجديد أمام مرقد الخميني بمواصلة "مسيرة شهداء الجمهورية الإسلامية".

وتوجه إلى الشعب الإيراني بالقول إن "اليوم نبدأ فصلا جديدا لتنفيذ مطالب الإيرانيين المشروعة".

ودعا المجلس التشريعي إلى التناغم مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات، وأن "نفتح صفحة جديدة ونتحد من أجل الوطن".



