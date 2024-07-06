جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي لكير ستارمر بعد توليه رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال ستارمر "علينا أن نتخذ قرارات قاسية بكل نزاهة وصراحة وهذا لا يعني أن الأمر مقدمة لفرض ضرائب جديدة".

وأكد أن حكومته سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع وتشخص المشاكل بدقة، لافتا إلى أن "هناك تحضيرات وخطط موجودة لإدارة الدولة.. لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياساتنا اليوم مختلفة".

وانتقد ستارمر حكومة سلفه ريشي سوناك وقال إنها لم تف بوعودها رغم الإنفاق.

وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2010 التي يحكم فيها حزب العمّال، يسار الوسط، البلاد، في تطوّر يطوي صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من "بريكست" إلى "جائحة كوفيد" والتضخم والتغيير المتكرر لرؤساء الحكومة.

ويوم الجمعة، كلّف الملك تشارلز الثالث رسميا ستارمر تشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكينغهام صورة للملك مستقبلا الرئيس الجديد للحكومة.

"خطة رواندا ماتت"

وأكد ستارمر أن الحكومة المشكلة حديثا لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا، وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي "خطة رواندا ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ. لم تشكل رادعا أبدا (لعبور القوارب الصغيرة)".

"ماذا ستنجز في أول 100 يوم لك كرئيس للوزراء؟"

وسألت محررة الشؤون السياسية لدى سكاي نيوز بيث ريغبي السير كير ستارمر عن شيء واحد سيحققه في أول 100 يوم لإثبات للناخبين أنهم يمكنهم الوثوق بشعار حزب العمال "التغيير"، فقال إنه غيّر عقلية الحكومة لتكون الأولوية للبلاد أولاً، والحزب في المرتبة الثانية.

ويقول إنه بدأ العمل على خطواته الأولى في الحكومة، بما في ذلك بدء وزير الصحة ويس ستريتنغ في حل القضايا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي لم تُحل لفترة طويلة.

أما بالنسبة للأمور القريبة من المنزل، فيقول السير كير إنه لديه "فهم أساسي" لتخطيط داونينغ ستريت، لكنه "لا يزال هناك الكثير من الأماكن الخفية التي لم يكتشفها بعد". ويقول إنه لم يفرغ حقائبه "بعد".