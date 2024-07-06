وقال علييف في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الإيراني المنتخب "إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية المبنية على أسس متينة مثل الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني أن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم بشأن مجالات التنمية المستقبلية للعلاقات الأذربيجانية الإيرانية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمشاريع المشتركة المنفذة تخدم رفاهية بلدينا والتنمية المستدامة وأمن المنطقة ككل".

وشدد علييف على أن الجهود المشتركة ستضمن مواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المتبادل بين أذربيجان وإيران، بما يتماشى مع مصالح شعبينا وبلدينا.

وختم علييف تهنئته بدعوة بزشكيان إلى زيارة أزربيجان، قائلا:"أني أدعوكم لزيارة أذربيجان لتبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير تعاوننا الثنائي".

وأعلن اليوم السبت، عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وكانت إيران قد أعلنت عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط مروحية.

ووقع الحادث في 19 مايو الماضي بعد زيارة رئيسي لأذربيجان، لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.