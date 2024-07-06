فقد نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل، شمال غربي أفادييفكا في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

في الأثناء، تواصل القوات الروسية تقدمها في وسط بلدة نيويورك شمال شرقي أفادييفكا وكذلك الحال في القرى القريبة من بلدة تورتسك في دونيتسك، بحسب ما ذكر مركز دراسات الحرب الأميركي.

كذلك تتقدم القوات الروسية في مناطق كارليفكا وفوسخود وشمالي بلدة بوبيدا ووسط مدينة كراسنوغوريفكا، وكلها مناطق تقع إلى شمال غرب وغرب مدينة دونيتسك، مركز المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

وقبل أيام قليلة، اخترقت القوات الروسية الدفاعات الأوكرانية في الجزء الشرقي من مدينة تشاسيف يار في دونيتسك، حيث سيطرت بشكل كامل على ذلك الجزء من المدينة الواقع شرقي قناة دونيتسك، وعلى منطقة نوفي، الواقعة جنوبي تشاسيف يار، وغربي القناة.

وهذه سادس بلدة وقرية تسيطر عليها القوات الروسية خلال أقل من أسبوع.