رئيس الإمارات ونائباه

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد "بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين.

تهنئة من الملك سلمان وولي العهد

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قدما التهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

العاهل البحريني وولي عهده يهنئان

وفي المنامة، بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وأعرب العاهل البحريني عن "تهانيه لفخامته وتمنياته له بالصحة والسعادة والتوفيق والسداد في خدمة بلاده وشعبه والعمل من أجل خير المنطقة وازدهارها"، وأكد أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الروابط الوثيقة معها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما، متطلعًا جلالته للعمل معًا لتعزيز المصالح المشتركة للشعبين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع شعوب المنطقة.

كما بعث ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

الرئيس السوري يهنئ

وفي دمشق، هنأ الرئيس السوري بشار الأسد بزشكيان وأكد الحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع طهران.

وقال الأسد في برقية تهنئة للرئيس المنتخب، نشرتها حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها".

وأضاف "إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجّها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة".

وأكد الأسد العمل مع بزشكيان "لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي" مشدداً على أن "المقاومة ستبقى النهج المشترك الذي نسير عليه".

تهنئات من الكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق

بدورها هنأت الكويت الرئيس الإيراني الجديد، وتمنى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت.

وفي الدوحة، بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية، متمنيا له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وهنأ سلطان عمان هيثم بن طارق، في رسالة، مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

كما هنأ الرئيس العراقي، مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقال، نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين.

الرئيس الروسي يهنئ

وفي موسكو، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بيزشكيان قائلا:"آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيز مستقبليّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".