نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مدينة سومي، في شمال أوكرانيا، في وقت مبكر اليوم السبت أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.