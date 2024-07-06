وفي زلة لسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة التي بدا فيها انعدام التركيز واضحا عند الرئيس، أكد بايدن بكل ثقة بأنه "سيهزم ترامب في 2020".

وتعهد جو بايدن بهزيمة دونالد ترامب "مرة أخرى في عام 2020"، وذلك أمام تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي: "سأهزم دونالد ترامب. سأهزمه مرة أخرى في 2020".

ويواجه بايدن، الذي تغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معركة شاقة لتحقيق الانتصار في 2024، حيث تزداد الضغوط عليه للانسحاب من السباق بعد أداء كارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي.