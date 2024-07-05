وعندما سأله أحد مراسلي التلفزيون الحكومي عما إذا كان أداء بايدن أو ترامب أفضل وإذا تغير تفضيله المعلن لبايدن بعد المناظرة وهل شاهدها، قال بوتين: "لم يتغير شيء".

وقال بوتين في عدة مناسبات إنه يشعر أن بايدن هو الأفضل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة حتى بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه "مجنون".

وأوضح بوتين إنه شاهد أجزاء من المناظرة بين بايدن وترامب، لكن لديه أشياء أخرى عليه الاهتمام بها.

وقال بوتين: "رأيت بعض المقتطفات...ولكني مشغول بما يكفي من العمل".

واتسم أداء بايدن (81 عاما) بالتخبط خلال المناظرة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن جدوى استمراره في السباق الانتخابي بسبب عمره وقدراته العقلية.

وقال بوتين إنه لم يهتم بالتقارير الإعلامية المتحيزة حول المناظرة، لكنه لا يستطيع تجاهلها لأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى.

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب بأنه قد ينهي حرب أوكرانيا سريعا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين إن روسيا تأخذ كلامه على محمل الجد لكن ليس لديها أي فكرة عن تفاصيل أي من مقترحات ترامب للسلام.

وأضاف: "حقيقة أن السيد ترامب، بوصفه مرشحا رئاسيا، يعلن أنه مستعد ويريد وقف الحرب في أوكرانيا، فإننا نأخذ هذا على محمل الجد".

وأوضح: "لست بالطبع على دراية بالمقترحات المحتملة بشأن الطريقة التي يعتزم اتباعها للقيام بذلك. هذا هو السؤال المهم. لكن ليس لدي شك في أنه يعني ذلك بإخلاص، ونحن نؤيد ذلك".