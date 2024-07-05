وقالت سلطات نيامي في بيان مقتضب بثته الإذاعة العامة "تستضيف بلادنا القمة الأولى لقادة بلدان تحالف دول الساحل، بوركينا ومالي والنيجر، السبت 6 يوليو".

ويستقبل الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني الجمعة قائد النظام العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري ورئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا.

ويُعقد هذا الاجتماع عشية قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي أعلنت بلدان الساحل الثلاثة انسحابها منها في يناير.

وتحالف دول الساحل هو تعاون اقتصادي ودفاعي بين ثلاثة أنظمة اتخذت موقفا معاديا لفرنسا ودول غربية أخرى وتحولت إلى شركاء آخرين مثل روسيا وتركيا وإيران.