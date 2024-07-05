وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن "طائرة مسيّرة مفخّخة" استُخدمت في قصف المصنع الواقع ضمن "المجمّع الصناعي العسكري" الروسي في مدينة كوتوفسك.

وأضاف أن العمل "جارٍ لتوضيح" حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع جراء الهجوم.

ونشرت وسائل إعلام روسية محلية مقطع فيديو صوّره أحد سكان المنطقة يظهر فيه جسم مجهول يسقط قرب مدخنة أحد المصانع متسببا بانفجار قوي مصحوب بسحابة دخان.

ولم يتسن لفرانس برس التحقق فورا من صحة هذه المشاهد.

وذكر المصدر أن المصنع المستهدف ينتج كميات بارود وذخيرة مخصّصة لأسلحة خفيفة وأنه سبق لأوكرانيا أن استهدفته بمسيّرات مفخخة في يناير 2024 ونوفمبر 2023.