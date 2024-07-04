وحقق حزب التجمع الوطني أداء قويا، بفوزه بنحو 33 بالمائة من الأصوات على مستوى البلاد، في الجولة الأولى من سباق الانتخابات المبكرة.

وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان من السلطة.

تحدث مبابي قبيل مباراة فرنسا أمام البرتغال، في ربع نهائي بطولة أوروبا في هامبورغ، الجمعة.

وقال مبابي يوم الخميس إن الناس بحاجة للخروج للتصويت " الآن، أكثر من أي وقت مضى، لأن الوضع خطير".

وأضاف عن طريق مترجم: "لن ندع بلدنا يسقط في أيدي هؤلاء الأشخاص".