فالمرشح الجمهوري دونالد ترامب وحتى وقت قريب كانت ترشحه على المحك إثرى ملاحقات قضائية أنهت الجدل بشأنها المحكمة العليا الأميركية قبل أيام. أما الرئيس الحالي والمرشح الديمقراطي جو بايدن فحتى الآن هناك جدل واسع ومتصاعد بشأن إمكانية ترشحه نظرا لوضعه الصحي فمن يحسم هذا الجدل بشأن بقاء أو انسحاب بايدن؟

البيت الأبيض قال إن الرئيس بايدن سيتابع حملته الانتخابية وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أنه لم تتم مناقشة فكرة استقالة بايدن في حال لم يستمر في حملته الانتخابية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن بايدن أخبر أحد المقربين منه بأنه يدرك أنه قد لا يتمكن من إنقاذ ترشيحه إذا لم يستطع إقناع الجمهور في الأيام المقبلة بأنه مؤهل لهذا المنصب.

وقالت الصحيفة إن بايدن يعرف أن ظهوره القادم يجب أن يكون ناجحا بما في ذلك المقابلة التليفزيونية أيضا والزيارات التي سيجريها ضمن حملاته في عدة مدن وولايات أميركية ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر مقرب من بايدن أنه إذا تكرر آداؤه السيء فسيكون الوضع مختلفا بحدود نهاية هذا الأسبوع هذا وكشفت مصادر مطلعة في الحملة الانتخابية للرئيس بايدن أن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي البديل الأول له إذا قررت تنحي عن السباق الرئاسي وأضافت المصادر أن هاريس تتمتع بسمعة جيدة مقارنة بالبدائل المطروحة وهي تحظى بأكبر نسبة تأييد في استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين.

يوضح الخبير الاستراتيجي للحزب الديمقراطي، إليس هينيكان، في حديثه مع غرفة الأخبار على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن قرار الانسحاب أو الاستمرار يعود بشكل نهائي إلى الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، فإن كافة الأعضاء الديمقراطيين بدءًا من نيويورك وصولاً إلى لوس أنجلوس لديهم آراؤهم الخاصة حول هذا الموضوع، والعديد منهم يعبر عن عدم الرضا بشأن الوضع الحالي.

يواجه بايدن ضغوطًا كبيرة من جميع الجوانب، ولكن في النهاية يبقى اتخاذ القرار بيديه هو شخصياً.

السياسة معقدة للغاية ويصعب التنبؤ بها بدقة.

كان هذا الأسبوع تحديًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، و من المحتمل أن يواجه كلا من ترامب وبايدن فترات مليئة بالتحديات وأخرى تتخللها جوانب إيجابية لكل منهما خلال الفترة المقبلة.

لقد أثبت بايدن كفاءته كرئيس بشكل ملحوظ، حتى في ظل وجود تفاوت في آراء الجمهور حيال سياساته.

جميع الأفراد المطروحة اسماؤهم يتميزون بنقاط إيجابية وسلبية على حد سواء. ومن ضمن هؤلاء الأشخاص كامالا هاريس، التي قد لا تكون ذات شعبية واسعة، لكنها تظل في مستوى مقبول ومتوسط وليست سيئة بالضرورة.

الوضع الحالي للديمقراطيين ليس في أفضل حالاته. لو أن جو بايدن لم يظهر ذلك الضعف في المناظرة، ولما أثيرت أسئلة بشأن قدراته الذهنية.

قد يكون الرئيس دونالد ترامب معرضًا لدخول السجن نظراً لتورطه في قضايا جدلية، وهو شخصية لا تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الأمريكيين. وفي النهاية، يقع على عاتق الناخبين الاختيار بين مرشحين غير مثاليين.

من جهته يقول الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف، أن الرئيس بايدن يتمتع بالسلطة المطلقة في تحديد تصرفاته ومصيره، على الرغم من التقارير المتضاربة من الأفراد الذين يزعمون أنهم تحدثوا معه.