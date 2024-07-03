ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو.

وكانت شبكة (سي إن إن) أول من أورد الخبر مشيرة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية المحلية، وانقسم المسؤولون في الحكومة الأميركية حول الرد المناسب.

وفي بداية الصراع، قدم الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه الكامل للإسرائيليين، حيث دفع بالأسلحة إلى الصراع ووفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي في المؤسسات الدولية، ومع ذلك، تجاهل نتنياهو مرارًا وتكرارًا مطالب الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر جراحية في غزة والامتناع عن مفاقمة التوترات مع الفلسطينيين، وفقا للواشنطن بوست.

وعلى الرغم من أن السياسة المتبعة في غزة أثارت انقسامًا عميقًا في الحكومة الأميركية، إلا أنها لم تدفع سوى حفنة من الاستقالات في وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالات فيدرالية أخرى.