وقالت هاريس إنها "فخورة بكونها زميلة جو بايدن في الترشح"، ورفضت الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لقيادة البلاد إذا لزم الأمر.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية: "جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى".

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أن 75 بالمئة من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49 بالمئة من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43 بالمئة لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في أبريل.

وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع أفضل حيث نالت 45 بالمئة مقابل 47 بالمئة للرئيس الجمهوري السابق.