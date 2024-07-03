وقال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين إن "الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارا هائلا".

وأضاف "جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل غرينادين) دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل لأضرار بالغة أو للتدمير".

وأكد غونسالفيس وفاة شخص واحد واحتمال سقوط المزيد من القتلى.

وبدوره أكد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة.

وأوضح أن "الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة"، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.

وأشار ميتشل إلى أن الإعصار تسبب في حالتي وفاة على الأقل حتى الآن.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتمترا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة.