ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن سبب قرار "الناتو" يعود إلى انتشار الفساد في أوكرانيا.

ووفق المسؤول فإن حلف شمال الأطلسي سيطلب من أوكرانيا "خطوات إضافية" قبل إحراز تقدم في محادثات العضوية.

وسيتم تحديد الموقف كتابيا في بيان حلف شمال الأطلسي الذي سيتم التوقيع عليه في القمة السنوية للناتو في 9 يوليو.

وأوضح المسؤول لـ"التلغراف" أنه: "بينما يواصلون إجراء إصلاحات (الأوكرانيون)، نريد أن نشيد بهم، وأن نتحدث عن الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد".

وأضاف المصدر: "إنها أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة (الناتو)".

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن دبلوماسيين ومسؤولين في "الناتو" سلموا أوكرانيا قائمة بالإصلاحات التي من المتوقع أن تنفذها كييف قبل أن تتمكن من تحقيق طموحاتها في العضوية.