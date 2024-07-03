وشدّدت جان بيار خلال مؤتمر صحافي على أن الرئيس الأميركي "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان أداء الرئيس الديمقراطي فيها كارثيا.

كذلك شدّدت المتحدثة على أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن.

وأشارت المتحدثة إلى أننا "متفهمون للمخاوف بشأن أداء بايدن في المناظرة مع ترامب".

وأعلنت محطة "أيه بي سي نيوز" الثلاثاء أن الرئيس بايدن سيجري أول مقابلة له الجمعة منذ مناظرته مع منافسه ترامب.

وأوضحت المحطة أن مقتطفات أولية ستكون متوافرة اعتبارا من الجمعة على أن تعرض بكاملها الأحد.

وحثت عائلة بايدن، قبل أيام، الرئيس على البقاء في سباق 2024 وناقشت بشكل خاص ما إذا كان ينبغي إقالة كبار مساعديه، في أعقاب أدائه في المناظرة الأخيرة أمام ترامب، والذي أدى إلى اضطراب حملته الرئاسية.

واجتمعت عائلة بايدن، بما في ذلك السيدة الأولى جيل وابنه هانتر وأحفادهم، في كامب ديفيد لاجتماع مقرر مسبقا وناشدت الرئيس مواصلة العمل لإعادة انتخابه، حسبما قال مستشارو بايدن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وقال أحد المستشارين إن العائلة، المحبطة بشكل واضح من الفريق الذي أعدّ بايدن قبل مناظرته المثيرة للقلق مع ترامب، ناقشت ما إذا كان ينبغي إقالة أي من كبار مستشاري بايدن وما إذا كان ينبغي إجراء تغييرات في طاقم الحملة.