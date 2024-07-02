وقال مسؤولون إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تدافع خلال حدث ديني هندوسي في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش.

ولا يزال يتم التعرف على الضحايا، ومن بينهم عدد كبير من النساء وبعض الأطفال.

كيف وقعت الكارثة؟

ووصف الناجون كيف وقعت الكارثة أثناء محاولتهم مغادرة الحدث في قرية موغالغارهي.

وقال متحدث باسم ضابط شرطة كبير في ولاية أوتار براديش لبي بي سي إن الأمر "سيستغرق ساعات قبل الإعلان عن العدد النهائي"، لكنه أكد مقتل 100 شخص على الأقل.

شهادات مرعبة

وقال شاهد عيان، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي إن كل شيء "يسير على ما يرام"، حتى "فجأة سمعت صراخا وقبل أن أعلم، كان الناس يسقطون على بعضهم البعض".

"لقد تم سحق الكثيرين ولم أتمكن من فعل الكثير. أنا محظوظ لأنني نجوت".

وقالت امرأة تدعى شاكونتالا لوكالة أنباء برس ترست الهندية: "عندما انتهت الخطبة، بدأ الجميع في الهروب".

"سقط الناس في بالوعة على الطريق. وبدأوا في السقوط الواحد فوق الآخر وتحطموا حتى الموت".

وقال أوميش كومار تريباثي، كبير المسؤولين الطبيين في منطقة إيتا المجاورة، للصحفيين إن "التدافع" أدى إلى مقتل عدد من الأطفال.