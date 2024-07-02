ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات الأوكرانية المقاتلة في مطار ميرغورود.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي، تم تدمير 5 مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-27"، كما تضررت طائرتان مقاتلتان، كانتا تخضعان للإصلاحات.

وتستهدف روسيا المطارات الأوكرانية مع تأهب كييف لتسلم مقاتلات أميركية من طراز إف-16 التي تتعهد موسكو بتدميرها