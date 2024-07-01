وقالت بيلاروسيا، وهي حليفة قوية لروسيا تدعم حرب موسكو في أوكرانيا منذ 28 شهرا، الأسبوع الماضي إن كييف تعزز انتشار قواتها على طول الحدود المشتركة.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن التقارير مثيرة للقلق.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمتشينكو للتلفزيون الوطني الأوكراني "هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بيلاروسيا معلومات عن أن أوكرانيا تمثل تهديدا وتعزز نفسها.. هذا جزء آخر من الحرب الإعلامية التي تشنها بيلاروسيا بدعم من روسيا".

وأضاف أن المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا لا تزال مقلقة وأن أوكرانيا تعززها بالهندسة مع الاحتفاظ هناك بالعدد اللازم من القوات لمنع أي استفزازات.

وأردف أن بيلارسيا تجري مناورات عسكرية منذ 21 يونيو، وإن إلقاء اللوم على أوكرانيا في التوتر على الحدود يمكن أن يتسق مع تلك المناورات.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أفادت بأن لديها معلومات تظهر أن أوكرانيا كانت تنقل القوات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحدود لا سيما في منطقة جيتومير.

وقالت مينسك إن قواتها نشرت دفاعات جوية إضافية لحماية المنطقة الحدودية من الطائرات المسيرة بعد أن قالت إنها أسقطت طائرة مسيرة كوادكوبتر (رباعية) أوكرانية في وقت سابق الأسبوع الماضي.