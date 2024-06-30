وتشهد بورنو تمردا منذ 15 عاما تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين.

ورغم أن الجيش النيجيري تمكن من تقليص قدرات المسلحين فإنهم ما زالوا ينفذون هجمات دموية ضد المدنيين وأهداف أمنية.

وأفاد باركيندو سيدو المدير العام لجهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو إن من يشتبه بأنهن انتحاريات هاجمن على نحو منفصل حفل زفاف وجنازة ومستشفى مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص في بلدة جوزا.

وأضاف سيدو أنه تأكد مقتل 18 بينهم أطفال وشباب وامرأة حبلى.

وتابع "تتراوح درجة الإصابات بين تمزقات في البطن وكسور في الجمجمة وكسور في الأطراف".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وتعد جماعة بوكو حرام والفصيل المنشق عنها وهو ولاية غرب إفريقيا التابع لداعش من أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في بورنو وهي منطقة ريفية كبيرة.