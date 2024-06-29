ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه جرى تبادل رسائل نصية جماعية بين الموظفين بعد المناظرة.

ووفق المسؤول فإن الرسائل النصية الجماعية، يوم الجمعة، كانت "سيئة" و"الجميع متشائم".

وأضاف المسؤول أنه كانت هناك رسائل مع نكات حول "تحديث السير الذاتية للأشخاص".

وقال المسؤول إن أحد مصادر الإحباط هو أن كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس وكبير المستشارين أنيتا دن، لم يخاطبا الموظفين بعد المناظرة الضعيفة لبايدن.

وأوضح المسؤول أن: "الدائرة الداخلية معتادة على عدم الاضطرار إلى قول أي شيء، لكن لا يمكننا التظاهر وكأن الأمس لم يحدث".

وفي أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.

وشدد بايدن على عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيء في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري ترامب.

وأفاد بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وتابع قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الامور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".