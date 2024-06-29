وكتبت الصحيفة في افتتاحية نشرت مساء الجمعة "بايدن كان رئيسا مثيرا للإعجاب. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام. لكن أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

واعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا يوم الجمعة، أن التصويت لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة بنوفمبر، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.

ووفق ترامب: "كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا".

واتهم بايدن بأنه "يستخدم العدالة سلاحا من أجل البقاء في السلطة".

وتساءل "إن كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن".

وأضاف:" بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية. لقد ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد".

وفي أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، أكد بايدن عزمه الفوز بالانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.

وشدد بايدن على عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيء في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري ترامب.

وأفاد بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وتابع قائلا: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الامور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".