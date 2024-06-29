وقالت لجنة الانتخابات إن وقت التصويت انتهى "ولكن التصويت مستمر في الفروع التي لا يزال فيها الأشخاص متواجدين".

وأضافت اللجنة: "بعد الانتهاء من تصويت هؤلاء الأشخاص، سيبدأ فرز الأصوات في الفرع".

وأدلى الناخبون بأصواتهم من أجل اختيار رئيس من بين أربعة مرشحين ثلاثة من المحافظين ومرشح إصلاحي وحيد.

ويستبعد مراقبون أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات البلاد.

بينما يرجح آخرون أن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة للمرشد علي خامنئي والذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود ونصف.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال إن بقاء الجمهورية وسمعتها في العالم يعتمدان على مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية.

وإذا لم يحصل أي مرشح على 50 في المئة على الأقل بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع، ومنها البطاقات الفارغة، فسوف تُجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين حصولا على أصوات في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.