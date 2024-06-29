وفيما يلي أبرز ما قاله ترامب في كلمته:

- كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا.

- بايدن يستخدم العدالة سلاحا من أجل البقاء في السلطة.

- السؤال هو إن كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن.

- بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

- بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد.

- لا أعتقد بأن بايدن سيتخلى عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

واشتبك بايدن وترامب مساء الخميس في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

وواجه بايدن البالغ 81 عاما صعوبة في تبديد القلق المحيط بسنه في مناظرة حادة اتسمت بإهانات شخصية وأداء متعثر للرئيس الأميركي.

وقال المراقبون المسجلون، الذين شاهدوا مناظرة يوم الخميس إن أداء ترامب كان أفضل، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وجاءت نسبة المراقبين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل حوالي 67 في المئة مقابل 33 في المئة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل.

وقبل المناظرة، قال المراقبون ذاتهم إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن وذلك بنسبة 55 في المئة لترامب مقابل 45 في المئة لبايدن.

وتعكس نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة.

وكان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلا بمقدار 5 نقاط إلى الانحياز للجمهوريين من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلا إلى الحزب الجمهوري قليلا من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في مناظراتهم الرئاسية.