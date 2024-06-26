ويرى محللون أن الجيش الروسي يسعى للاستفادة من تفوقه في عدد القوات والعتاد، قبل وصول تعزيزات للقوات الأوكرانية من خلال مساعدات عسكرية غربية جديدة موعودة، بدأت تتدفق بالفعل على الخطوط الأمامية.

وتنبع اهمية تشاسيف يار، التي تقع غرب مدينة باخموت، من موقعها الاستراتيجي المرتفع، لكنها الآن في حالة خراب.

يشار إلى أن القوات الروسية سيطرت على مدينة باخموت المجاورة، العام الماضي بعد معركة استمرت 10 أشهر.

وتسعى أوكرانيا جاهدة لتحقيق الاستقرار في أجزاء من خط المواجهة الذي يبلغ طوله نحو 1000 كيلومتر، بعد موافقة واشنطن في أبريل على مساعدات عسكرية تشتد الحاجة إليها.

وأدى تأخير المساعدات الأميركية لمدة 6 أشهر إلى اتخاذ الجيش الأوكراني موقفا دفاعيا.

وأفاد جنود لواء المدفعية في تشاسيف يار بأن إمدادات الذخيرة الأميركية بدأت في الوصول بالفعل.

وفي مواقع أخرى واصلت القوات الروسية القصف باستخدام قنابل انزلاقية قوية، حيث قال مسؤولون محليون إن 3 غارات جوية استهدفت البنية التحتية المدنية في خاركيف بشمال شرق البلاد، يوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

كما أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء ايضا، أن روسيا أطلقت 42 قنبلة انزلاقية على خاركيف خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.