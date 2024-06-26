قالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.

وأفادت بمقتل "عشرات" المهاجمين مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة".

تقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش، تمردا منذ عقد تقريبا.