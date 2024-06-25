ويعد فيترمان أحد أكثر مؤيدي إسرائيل في الكونغرس، وهذه أول زيارة له لإسرائيل على الإطلاق.

لكن ما لفت الانتباه خلال لقائه هرتسوغ، ظهور فيترمان مرتديا "شورت" (سروالا قصيرا)، الأمر الذي يعد مخالفا للأعراف والبروتوكولات خلال الاجتماعات الرسمية.

وسبق للسيناتور الأميركي أن أثار جدلا العام الماضي، حين ظهر مرتديا نفس النوع من السراويل في مقر الكونغرس.

وكان حينها زعيم الأغلبية تشاك شومر طلب التوقف عن فرض قواعد اللباس الرسمية على أعضاء مجلس الشيوخ.

واغتنم الجمهوريون الفرصة، واعتبروا الأمر "تدنيسا لمكان عملهم النبيل".

وعندما سئل فيترمان عن هذا الأمر، كشف أن هذا النوع من الملابس، التي بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب في وقت سابق من عام 2023، تجعله أكثر راحة، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ولم يكن جون يرتدي الملابس الرياضية في المناسبات الرسمية قبل دخوله المستشفى.