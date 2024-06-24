وحسب المصادر، فإن مسلم أبو عمر وابنه وزوجته الحبلى في شهرها السابع ووالدتها، ألقي القبض عليهم أثناء دخولهم إلى البرازيل عبر مطار جوارولوس في ساو باولو، وجرى ترحيلهم جميعا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة، الأحد.

وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة البرازيلية: "جاء الطلب من وزارة الخارجية الأميركية. تأكدت القاضية من أنه (أبو عمر) على صلة قوية بحماس".

وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل، السبت، وطلبت بيانات من الشرطة، لكنها وافقت على ترحيل العضو وعائلته عقب استلام البيانات.

وقال مصدر بالشرطة إن مسلم أبو عمر سافر جوا إلى البرازيل للمرة الأولى في أول يناير، وهو اليوم الذي أدى فيه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.

وقال السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن، إن أحدا لم يتواصل رسميا مع السفارة بخصوص أبي عمر، وأضاف في رسالة لـ"رويترز": "نثق في السياسة البرازيلية".

وقال برونو هنريك دي مورا، محامي أبو عمر، إن الشرطة البرازيلية "وافقت ببساطة على طلب أميركي دوافعه سياسية"، استنادا إلى ظهور اسم أبي عمر على قائمة مراقبة الإرهابين التابعة للحكومة الأميركية.

وأضاف مورا: "تستخدم الولايات المتحدة هذه القائمة لتصعب الحياة على الناشطين المؤيدين للفلسطينيين".

وقالت القاضية ميلينا دا كونيا في حكمها الذي اطلعت عليه "رويترز"، إن الشرطة الاتحادية تلقت إخطارا من السفارة الأميركية بأن "أحد نشطاء حماس ويدعى مسلم أبو عمر سيصل إلى البرازيل الجمعة قادما من كوالالمبور".

واستندت القاضية في قرارها بالموافقة على عملية الترحيل إلى ما نشره أبو عمر على منصات التواصل الاجتماعي، عن اجتماعه في الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضافت أن الشرطة ساورها الشك في أن أبا عمر سافر إلى البرازيل مع عائلته لتلد زوجته هناك، حتى يحمل طفلهما الجنسية البرازيلية.