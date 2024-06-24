وقال ميليكوف، في مقطع فيديو نُشر على تلغرام ليلا، إن "أكثر من 15 شرطيا سقطوا ضحايا عمل إرهابي" في داغستان.

وأضاف أنهم "قاموا بحماية السكان المدنيين.. على حساب حياتهم".

وأفادت الحصيلة الأولية، التي أعلنتها السلطات، بمقتل 8 من عناصر الشرطة وكاهن في الهجمات.

هذا وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، الإثنين، انتهاء العملية التي شنت في داغستان.

ماذا حدث؟