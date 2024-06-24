وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كان يوافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن، قال في تصريحه للقناة 14 الإسرائيلية إنه لن يفعل ذلك، مضيفا: "لن أوقف الحرب وأترك ​​حماس واقفة في غزة"، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وأضاف: "أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي، ليس سرا، من شأنه أن يعيد بعض الناس. لكننا ملتزمون بمواصلة الحرب بعد فترة التوقف من أجل تحقيق هدف تدمير حماس. لن أستسلم".

هذه التصريحات تعني أن نتنياهو تراجع عن المقترح، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي كان سيؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإلى هدوء مستدام في غزة، وفق "أكسيوس".

وأضاف المصدر: "تتناقض تصريحات نتنياهو مع تصريحات مسؤولي إدارة بايدن الذين قالوا في الأيام الأخيرة إن نتنياهو ومساعديه أكدوا مجددا دعمهم للمقترح".

وفي الأسابيع الأخيرة، هدد شريكا نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا تحول المقترح إلى اتفاق.

وكانت الإدارة الأميركية حشدت دعما دوليا واسع النطاق للمقترح، وتمكنت من إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يؤيده.