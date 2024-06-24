ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية في داغستان الروسية، قوله إنه يتم استجواب رئيس منطقة سيرغوكالا، ماغوميد عمروف، الذي ربما يكون أبناؤه متورطين في الهجمات الإرهابية.

وحسب المصدر فإنه "تم اعتقال عمروف وهو قيد التحقيق، وبحسب المعلومات الأولية، فإن أبناءه كانوا من بين المسلحين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية".

ما الذي جرى؟

- وقعت الهجمات في محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان، وفي مدينة ديربنت الساحلية.

- استهدفت هجمات الأحد "كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ونقطة تفتيش للشرطة"، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب.

- الهجمات أسفرت عن سقوط 9 أشخاص بينهم كاهن ورجال شرطة.

- أعلنت وزارة الداخلية في داغستان مقتل ستة شرطيين.

- قالت السلطات لاحقا إن عنصرا من الحرس الوطني توفي أيضا وإن شرطيا آخر فارق الحياة متأثرا بجروحه.

- أصيب ما مجموعه 16 شخصا، بينهم 13 شرطيا، ونُقلوا إلى المستشفى، وفق وزارة الداخلية الداغستانية.

- فتح مسلحون النار أيضا على سيارة تقل شرطيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم، في سيرغوكالا، وهي قرية تقع بين محج قلعة وديربنت.

- مساء الأحد، أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب انتهاء "المرحلة النشطة" من عمليتها في ديربنت، مشيرة إلى مقتل مُهاجمَين اثنين.

- وكالة الأنباء الروسية أكدت مقتل 5 مسلحين في الهجمات بداغستان.

- ذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في "أعمال إرهابية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.