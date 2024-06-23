ويبين الفيديو الذي نشرته قناة "روسيا اليوم" وقالت إنه يكشف وجوه المسلحين وهم يحملون بنادق قصيرة فيما يفتش آخرون في سيارة شرطة يبدو أنهم استولوا عليها.

ويظهر المقطع 3 مسحلين وهم يرتدون جميعا لباسا موحدا أسود فيما يبدو الشخص الرابع وهو ساقط أرضا بعد أن أصيب برصاص الشرطة.

وأفادت المعلومات الأولية عن مقتل اثنين من المسلحين المشاركين في الهجوم بداغستان في إطار استمرار عمليات تعقبهم ومطاردتهم.

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف: "قام مجهولون، مساء اليوم، بمحاولات لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي في ديربنت ومحج قلعة. وهي محاولات تصدى لها ضباط شرطة داغستان، وبحسب المعلومات الأولية فإن من بينهم ضحايا".

وأضاف: "يجري التعرف على هويات المهاجمين. تم إنشاء مقر عمليات، وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على الفور".

قالت وزارة الداخلية في منطقة داغستان بإقليم شمال القوقازالروسي إن مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم ضابطا شرطة.

وقتل ضابط شرطة آخر في تبادل لإطلاق النار عند مركز للشرطة في محج قلعة على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على امتداد ساحل بحر قزوين والمدينة الرئيسية في داغستان.