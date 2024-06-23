وتظهر لقطات الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، إطلاق نار كثيف بالإضافة إلى النيران تشتعل في مبنى قيل أنه معبد يهودي.

وفي وقت سابق نقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية، قولها اليوم الأحد، إن مسلحين فتحوا النار على كنيس في دربينت التي تقطنها جالية يهودية في جمهورية داغستان الروسية مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة.

وأوضحت التقارير أن أعيرة نارية أُطلقت أيضا على نقطة للشرطة.