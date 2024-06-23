وأضاف المتحدث باسم المطار أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين، بحسب رويترز.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" أول من قدم تقريرا عن الاضطراب، وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على مطار مانشستر وعدد من المباني.

وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.

وقال المتحدث "من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار".

وأضاف "على الركاب المقرر أن يغادروا من الصالة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات".